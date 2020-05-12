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Летние неолимпийские виды спорта
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Чемпионат мира по мини-футболу перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Мировое первенство пройдет с 12 сентября по 3 октября в Литве, сборная России уже завоевала путевку на турнир
Награждение сборной России серебряными медали ЧМ-2016 EPA/CHRISTIAN ESCOBAR MORA
Описание
Награждение сборной России серебряными медали ЧМ-2016
© EPA/CHRISTIAN ESCOBAR MORA

ТАСС, 12 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести чемпионата мира по мини-футболу с 2020 на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Изначально турнир должен был пройти с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, но по решению бюро совета ФИФА состоится с 12 сентября по 3 октября 2021 года. В соревновании примут участие 24 команды. Сборная России завоевала путевку на турнир в феврале в качестве победителя группы С элитного раунда отборочного турнира. Для россиян этот турнир станет седьмым в истории, на прошлом чемпионате мира в 2016 году сборная России добилась лучшего результата в истории, став серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали.

Также были утверждены даты проведения чемпионата мира по футболу среди девушек не старше 20 лет, который пройдет с 20 января по 6 февраля 2021 года в Коста-Рике и Панаме, и чемпионата мира среди девушек не старше 17 лет, турнир пройдет с 17 февраля по 7 марта 2021 года в Индии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.

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