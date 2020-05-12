Боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода. Об этом он сообщил ТАСС.
По информации портала MMA Junkie, атлетическая комиссия рекомендовала отстранить Олейника от боев на 180 дней.
"Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение", - сказал Олейник.
В ночь с субботы на воскресенье на турнире UFC 249 42-летний Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.