Боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода. Об этом он сообщил ТАСС.

СМИ: боец ММА Олейник отстранен от боев на полгода по медицинским показателям

По информации портала MMA Junkie, атлетическая комиссия рекомендовала отстранить Олейника от боев на 180 дней.

"Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение", - сказал Олейник.

В ночь с субботы на воскресенье на турнире UFC 249 42-летний Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.