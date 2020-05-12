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ММА

Боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода

Во вторник портал MMA Junkie сообщил, что 42-летний спортсмен отстранен на 180 дней по медицинским показателям
Алексей Олейник Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алексей Олейник
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода. Об этом он сообщил ТАСС.

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По информации портала MMA Junkie, атлетическая комиссия рекомендовала отстранить Олейника от боев на 180 дней.

"Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение", - сказал Олейник.

В ночь с субботы на воскресенье на турнире UFC 249 42-летний Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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