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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев выдвинул условие проведения внеочередных выборов главы СБР

Внеочередная выборная конференция СБР была созвана по причине возникшего разногласия между Драчевым и большинством членов правления по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал членов правления организации отчитаться за проделанную работу в случае проведения внеочередной выборной конференции. Об этом он заявил в письме на имя члена правления СБР, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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Внеочередная выборная конференция СБР была созвана по причине возникшего разногласия между Драчевым и большинством членов правления по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

"Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчет каждого члена правления о проделанной работе, посещении или организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложения по развитию СБР. Вынужден констатировать факт, что мне как представителю правления в рабочем порядке (без конференции) члены правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей неподотчетностью мне (дважды, один раз письменно, я просил об этом)", - отметил Драчев.

"По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем текущей деятельности СБР", - подчеркнул он в письме.

При этом глава СБР выразил готовность предоставить свой отчет о проделанной работе как в рамках внеочередной конференции, так и в рабочем порядке. "Считаю, что аналогичный отчет о работе, предложения по развитию СБР на ближайший период целесообразно запросить у каждого члена правления СБР в рабочем порядке, не дожидаясь конференции либо на внеочередной конференции СБР", - заявил Драчев.

Четырехкратный чемпион мира депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияДрачев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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