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ММА

Олейник может провести бой с Ротвеллом в UFC

Американский спортсмен выразил желание встретиться с россиянином после победы над соотечественником Сен-Пре во время турнира в Джексонвилле
Бен Ротвелл AP Photo/Gregory Payan
Описание
Бен Ротвелл
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 14 мая. Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник может провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Бена Ротвелла. Ротвелл выразил желание встретиться с россиянином во время турнира в Джексонвилле.

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"Ты победил Вердума и просил большой бой. Давай сделаем это", - сказал Ротвелл во время трансляции турнира.

38-летний американец в ночь на четверг раздельным решением судей победил соотечественника Овинса Сен-Пре. Турнир стал вторым в Дженксонвилле, первое мероприятие состоялось в ночь на 10 мая. Организация планирует провести заключительный вечер боев 16 мая.

42-летний Олейник на турнире UFC 249 победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Россиянин выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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