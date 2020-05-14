Минспорт предложил на первом этапе снятия ограничений проводить турниры по командным видам

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России предлагает на первом этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом, возобновить организацию и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным видам спорта. Об этом сообщается в официальном письме Минспорта руководителям субъектов РФ, соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор изложил план поэтапного снятия ограничений. На первом этапе рекомендуется возобновить работу небольших непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг, разрешить прогулки на улице, но только по двое и вдали от мест скопления людей.

Отмечается, что в таком случае соревнования будут проводиться без зрителей и по отдельному регламенту. Также на первом этапе предлагается разрешить индивидуальные занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе, оказание услуг для индивидуальных занятий населения физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, а также организацию тренировочного процесса членов сборных России и субъектов РФ, а также профессиональных спортивных клубов.

На втором этапе планируется открыть магазины до 800 кв. м, а также "иные форматы торговли, включая уличные", ограничение количества посетителей и требование отдельного входа сохранится. Кроме того, возможным станет открытие "отдельных образовательных организаций". Минспорт на втором этапе предлагает допустить оказание услуг для занятий населения физкультурой и спортом, включая фитнес-центры и подготовку на спортивных объектах при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов не более 50% единовременной пропускной способности. Также допускается организация соревнований муниципального и регионального уровня без зрителей в рамках реализации спортивного календаря, включая выполнение нормативов ГТО.