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Шахматные турниры

ФШР: шахматный турнир "Сборная - России" показал, что в стране много неравнодушных людей

Собранные средства будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Благотворительный шахматный онлайн-турнир по блицу "Сборная - России" показал, что в стране много неравнодушных людей. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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Соревнования завершились в четверг. Победителем турнира стал Александр Грищук. Собранные средства будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса. Всего было собрано свыше 24 млн рублей.

"Мы благодарны "Матч ТВ" и Минспорту, этот турнир, это событие было показано в прямом эфире на всю страну, - сказал Филатов. - Любители шахмат увидели игру самого сильного любителя в мире - Владимира Крамника, и наших шахматистов-"сборников", проект получился. Очень много физических и юридических лиц откликнулись. Конечно, большое участие принял фонд [Геннадия] Тимченко".

"Турнир показал, что в России много неравнодушных людей. Он уже закончился, но какие-то средства все еще поступают на счет. Со следующей недели начнем помогать обозначенным больницам и учреждениям, будем отчитываться, чтобы все видели, куда и как поступают заработанные средства", - добавил глава ФШР.

Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России и фонд Геннадия Тимченко. Общий призовой фонд турнира будет равномерно распределен между шахматистами независимо от занятых мест. Они передадут средства восьми больницам, специализирующимся на лечении зараженных коронавирусом, в регионах, которые представляют участники.

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