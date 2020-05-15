Формат чемпионата России по волейболу определят в течение двух недель

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Формат чемпионата России по волейболу среди мужских команд будет определен в ближайшие две недели. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В пятницу ВФВ провела с клубами совещание относительно проведения чемпионата России в будущем сезоне. Стало известно, что турнир начнется в конце сентября.

"Пока мы ждем от клубов предложений по чемпионату. Условно есть два варианта - такой формат, как раньше, с разъездным календарем. Или туровая система. У клубов есть две недели, чтобы высказать свою позицию по календарю", - сказал Шевченко.

"Мы также ждем, как будет меняться ситуация. Со зрителями проводить матчи или без зрителей. По этому поводу мы находимся в контакте с Минспортом", - добавил глава ВФВ.

Минувший чемпионат России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.