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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA увеличило до 61 число допинговых дел российских спортсменов после перепроверки проб

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства состоялось в пятницу
Описание
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 15 мая. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по результатам повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории в период с 2014 по 2016 год в первой половине мая выявило еще четыре случая манипуляций данными, общее число дел возросло до 61. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Заседание исполкома WADA состоялось в пятницу. 30 апреля президент WADA Витольд Банька сообщил, что результаты повторной проверки допинг-проб из московской лаборатории выявили 57 случаев манипуляций данными. Также WADA тогда сообщило о завершении проверки 298 российских спортсменов из базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований, в том числе информация по 145 атлетам, с данными чьих проб, как утверждает WADA, проводились манипуляции.

"Анализ повторной проверки проб, собранных в московской лаборатории, продолжается, в общей сложности к настоящему времени обнаружено 61 неблагоприятное аналитическое заключение, что на четыре больше, чем было объявлено 30 апреля", - говорится в сообщении.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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