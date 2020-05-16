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Чемпионат Германии по футболу возобновляется после связанного с коронавирусом перерыва

Розыгрыш турнира приостановили 13 марта
Описание
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 16 мая. Первым из ведущих европейских национальных чемпионатов в условиях пандемии коронавируса в субботу будет возобновлено первенство Германии по футболу. Турнир приостановили 13 марта.

Практически все клубы сыграли по 25 матчей, только "Айнтрахт" и "Вердер" имеют в активе по 24 встречи. Каждой команде нужно провести в чемпионате по 34 игры. Возглавляет турнирную таблицу с 55 очками мюнхенская "Бавария", которая побеждала в немецкой бундеслиге последние семь лет. На четыре очка от нее отстает дортмундская "Боруссия", третьим идет "Лейпциг" (50), а замыкают таблицу "Вердер" (18) и "Падерборн" (16).

В первом после паузы туре центральной встречей станет противостояние в Дортмунде между "Боруссией" и "Шальке". Матч этих команд также называют "Рурским дерби", так как клубы базируются в одном регионе страны. В этот же день "Лейпциг" примет "Фрайбург", "Аугсбург" сыграет дома с "Вольфсбургом", "Падеборн" в гостях встретится с "Фортуной" из Дюссельдорфа, "Хоффенхайм" проведет матч против берлинской "Герты", а "Боруссия" из Мёнхенгладбаха на выезде сыграет с "Айнтрахтом". В воскресенье "Кельн" примет "Майнц", "Бавария" в Берлине сыграет с "Унионом", а в понедельник заключительный матч тура проведут "Вердер" и "Байер".

О возобновлении чемпионата Германии стало известно 6 мая, когда канцлер Ангела Меркель после видеоконференции с главами регионов объявила о данном решении. На следующий день клубы договорились продолжить турнир 16 мая. Немецкий футбольный союз (DFB) и руководство лиги 1 мая представили совместный регламент проведения матчей в условиях пандемии. Данного документа будут придерживаться организаторы и участники всех встреч.

На играх могут присутствовать не более 322 человек. В регламенте также прописано разрешенное количество человек в игровой части арены, внутри стадиона и за его пределами. Строго контролируется прибытие команд на матч. В регламенте прописано, что игроки при выходе на поле должны соблюдать дистанцию, отменены командные снимки перед играми и рукопожатия.

Все встречи до конца сезона будут проходить без зрителей. Транслирующий матчи немецкой бундеслиги телеканал Sky предложил зрителям возможность просмотра игр с записанным шумом трибун. Также болельщики получат возможность выбрать альтернативную звуковую дорожку. Речь идет о фанатских кричалках и реакциях зрителей на игровые эпизоды.

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