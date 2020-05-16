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Футбол в России

Каюмов: игроки "Авангарда" надеются узнать в ближайшее время про будущее клуба в ФНЛ

Ранее источник в курском клубе сообщил ТАСС, что "Авангард" не намерен играть в первенстве ФНЛ из-за сокращения объема финансирования и планирует выступать в ПФЛ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты курского "Авангарда" рассчитывают в ближайшее время узнать от руководства клуба информацию о том, в какой лиге команда будет выступать в следующем сезоне. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Авангарда" Дмитрий Каюмов.

Ранее источник в курском клубе сообщил ТАСС, что "Авангард" не намерен играть в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за сокращения объема финансирования и планирует выступать в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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"Мы пока только в прессе что-то узнаем, а из клуба ни главный тренер, ни начальник команды, ни генеральный директор никакой информации не давали. Практически у всей команды на днях заканчиваются контракты, игроки связывались с тренером, генеральным директором, но внятного ответа никто не дал - ждут какой-то встречи с губернатором, никто не знает, была ли она, - сказал Каюмов. - Решения футболистам никто не озвучивал, мы сами очень ждем, хотим услышать хоть какую-то информацию, чтобы знать, оставаться или нет. Я думаю, в ближайшие дни могут что-то объявить".

Сам игрок также пока не знает, останется ли он в "Авангарде". "Все будет зависеть от того, в какой лиге команда будет играть и какие задачи ставятся. Если команда останется в ФНЛ и будет тот же тренерский штаб, то, думаю, многие ребята не прочь остаться, потому что в Курске неплохие условия, хороший коллектив, тренеры работают не первый год. Если будет заинтересованность во мне, то я не против, и, скорее всего, останусь, если команда останется в первой лиге", - отметил он.

В апреле футболисты "Авангарда" согласились на сокращение зарплаты на 20%, что было связано с приостановкой сезона. "Мы, футболисты, и тренерский штаб приняли такое решение, чтобы часть этих денег пошла на благотворительность. Отнеслись к этому спокойно", - отметил он.

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