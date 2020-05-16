"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии

ТАСС, 16 мая. Дортмундская "Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Автором первого гола в лиге после ее возобновления стал норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, отличившийся на 29-й минуте. Также голы забили Рафаэл Геррейру (45, 63) и Торган Азар (48).

В последний раз до этого "Боруссия" побеждала дома в Рурском дерби в ноябре 2015 года (3:2), предыдущая победа дортмундцев над "Шальке" с разницей в четыре мяча датирована ноябрем 1966 года (6:2). Для Холанда, перешедшего в "Боруссию" в январе, гол стал 13-м в 12 играх за команду во всех турнирах, что является вторым показателем для немецких клубов в истории.

"Боруссия" одержала 800-ю победу в истории бундеслиги (с 1963 года). В турнирной таблице команда после 26 матчей с 54 очками занимает второе место, "Шальке" в 26 матчах набрал 37 очков и идет восьмым. В следующем туре "Боруссия" 23 мая сыграет в гостях с "Вольфсбургом", "Шальке" на следующий день примет "Аугсбург".

Также в субботу в другом матче тура "Аугсбург" без тренера проиграл дома "Вольфсбургу" (1:2), Хайко Херрлих пропустил встречу из-за нарушений условий карантина. "Лейпциг" дома сыграл вничью (1:1) с "Фрайбургом", из-за ограничений на количество людей в технической зоне запасные игроки команд были доставлены на трибуны стадиона при помощи трапа, позаимствованного в аэропорту Лейпцига.