"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии

ТАСС, 16 мая. Дортмундская "Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Автором первого гола в лиге после ее возобновления стал норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, отличившийся на 29-й минуте. Также голы забили Рафаэл Геррейру (45, 63) и Торган Азар (48).
В последний раз до этого "Боруссия" побеждала дома в Рурском дерби в ноябре 2015 года (3:2), предыдущая победа дортмундцев над "Шальке" с разницей в четыре мяча датирована ноябрем 1966 года (6:2). Для Холанда, перешедшего в "Боруссию" в январе, гол стал 13-м в 12 играх за команду во всех турнирах, что является вторым показателем для немецких клубов в истории.
"Боруссия" одержала 800-ю победу в истории бундеслиги (с 1963 года). В турнирной таблице команда после 26 матчей с 54 очками занимает второе место, "Шальке" в 26 матчах набрал 37 очков и идет восьмым. В следующем туре "Боруссия" 23 мая сыграет в гостях с "Вольфсбургом", "Шальке" на следующий день примет "Аугсбург".
Также в субботу в другом матче тура "Аугсбург" без тренера проиграл дома "Вольфсбургу" (1:2), Хайко Херрлих пропустил встречу из-за нарушений условий карантина. "Лейпциг" дома сыграл вничью (1:1) с "Фрайбургом", из-за ограничений на количество людей в технической зоне запасные игроки команд были доставлены на трибуны стадиона при помощи трапа, позаимствованного в аэропорту Лейпцига.
RB Leipzig find unique way to help with social distancing as Bundesliga restarts https://t.co/01yLY77Fev pic.twitter.com/JIEr3rgGOw— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 16, 2020
"Фортуна" сыграла вничью с "Падерборном" (0:0), "Герта" на выезде разгромила "Хоффенхайм" (3:0). Позднее в субботу состоится встреча между "Айнтрахтом" и мёнхенгладбахской "Боруссией".
Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|25
|17
|4
|4
|73-26
|55
|2
|Боруссия Д
|26
|16
|6
|4
|72-33
|54
|3
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|4
|Боруссия М
|25
|15
|4
|6
|49-30
|49
|5
|Байер
|25
|14
|5
|6
|45-30
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|36-31
|39
|7
|Фрайбург
|26
|10
|7
|9
|35-36
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|10
|5
|11
|35-46
|35
|10
|Кельн
|25
|10
|2
|13
|39-45
|32
|11
|Герта
|26
|8
|7
|11
|35-48
|31
|12
|Унион
|25
|9
|3
|13
|32-41
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|4
|12
|38-41
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|25
|8
|2
|15
|34-53
|26
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|24
|4
|6
|14
|27-55
|18
|18
|Падерборн
|26
|4
|5
|17
|30-54
|17