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Футбол в Германии

"Боруссия" разгромила "Шальке" в первом туре после возобновления чемпионата Германии

Бундеслига возобновилась первой из ведущих европейских чемпионатов
Маркус Шуберт и Торган Азар EPA-EFE/MARTIN MEISSNER
Описание
Маркус Шуберт и Торган Азар
© EPA-EFE/MARTIN MEISSNER

ТАСС, 16 мая. Дортмундская "Боруссия" победила на своем поле "Шальке" со счетом 4:0 в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Тур стал первым в чемпионате после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

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Автором первого гола в лиге после ее возобновления стал норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд, отличившийся на 29-й минуте. Также голы забили Рафаэл Геррейру (45, 63) и Торган Азар (48).

В последний раз до этого "Боруссия" побеждала дома в Рурском дерби в ноябре 2015 года (3:2), предыдущая победа дортмундцев над "Шальке" с разницей в четыре мяча датирована ноябрем 1966 года (6:2). Для Холанда, перешедшего в "Боруссию" в январе, гол стал 13-м в 12 играх за команду во всех турнирах, что является вторым показателем для немецких клубов в истории.

"Боруссия" одержала 800-ю победу в истории бундеслиги (с 1963 года). В турнирной таблице команда после 26 матчей с 54 очками занимает второе место, "Шальке" в 26 матчах набрал 37 очков и идет восьмым. В следующем туре "Боруссия" 23 мая сыграет в гостях с "Вольфсбургом", "Шальке" на следующий день примет "Аугсбург".

Также в субботу в другом матче тура "Аугсбург" без тренера проиграл дома "Вольфсбургу" (1:2), Хайко Херрлих пропустил встречу из-за нарушений условий карантина. "Лейпциг" дома сыграл вничью (1:1) с "Фрайбургом", из-за ограничений на количество людей в технической зоне запасные игроки команд были доставлены на трибуны стадиона при помощи трапа, позаимствованного в аэропорту Лейпцига.

"Фортуна" сыграла вничью с "Падерборном" (0:0), "Герта" на выезде разгромила "Хоффенхайм" (3:0). Позднее в субботу состоится встреча между "Айнтрахтом" и мёнхенгладбахской "Боруссией".

Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены, а команды имеют право проводить по пять замен. Помимо германского первенства в Европе проходят матчи чемпионатов Белоруссии и Фарерских островов.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария25174473-2655
2Боруссия Д26166472-3354
3Лейпциг26149363-2751
4Боруссия М25154649-3049
5Байер25145645-3047
6Вольфсбург26109736-3139
7Фрайбург26107935-3637
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм261051135-4635
10Кельн251021339-4532
11Герта26871135-4831
12Унион25931332-4130
13Айнтрахт Ф24841238-4128
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц25821534-5326
16Фортуна26581327-5023
17Вердер24461427-5518
18Падерборн26451730-5417

 

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