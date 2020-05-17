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Футбол в России

Прядкин: разрешение на въезд легионеров в РФ является важным шагом к возобновлению сезона

В воскресенье правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию
Президент РПЛ Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Разрешение на въезд в Россию иностранным спортсменам и тренерам является важнейшим шагом на пути к возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

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В пятницу было принято решение о возобновлении чемпионата России 21 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В воскресенье правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

"Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ", - сказал Прядкин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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