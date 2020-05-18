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Влияние коронавируса на спорт

Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца выявлен коронавирус

Чемпион UFC рассказал, что на фоне вируса у Абдулманапа Нурмагомедова возникли проблемы с сердцем
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Пресс-служба главы и правительства Дагестана
Описание
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
© Пресс-служба главы и правительства Дагестана

ТАСС, 18 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, его состояние оценивается как тяжелое. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое, - сказал Нурмагомедов. - У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение".

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

 

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Влияние коронавируса на спорт
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