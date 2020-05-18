Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца выявлен коронавирус

ТАСС, 18 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, его состояние оценивается как тяжелое. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Как сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое, - сказал Нурмагомедов. - У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение".