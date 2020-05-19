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Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC по версии ESPN

На второй позиции в рейтинге расположился американец Джон Джонс, на третьей - его соотечественник Генри Сехудо
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 19 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов продолжает возглавлять рейтинг бойцов организации, составленный экспертами телеканала ESPN.

Рейтинг сформирован на основании голосов журналистов телекомпании Бретта Окамото, Марка Раймонди, Ариэля Хельвани и Джеффа Вагенхайма. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 18 марта, Нурмагомедов сохранил первое место.

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На второй позиции в рейтинге расположился американец Джон Джонс, на третьей - его соотечественник Генри Сехудо, который объявил о завершении карьеры после турнира UFC 249, прошедшего в ночь на 10 мая. Также в десятку лучших вошли Стипе Миочич, Даниэль Кормье, Исраель Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Александр Волкановски и Джастин Гэтжи.

31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Предыдущий поединок российского бойца состоялся 7 сентября, в котором он оказался сильнее американца Дастина Порье.

В понедельник Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова диагностирован коронавирус. Источник сообщил ТАСС, что Нурмагомедов-старший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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