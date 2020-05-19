Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC по версии ESPN

Рейтинг сформирован на основании голосов журналистов телекомпании Бретта Окамото, Марка Раймонди, Ариэля Хельвани и Джеффа Вагенхайма. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 18 марта, Нурмагомедов сохранил первое место.

На второй позиции в рейтинге расположился американец Джон Джонс, на третьей - его соотечественник Генри Сехудо, который объявил о завершении карьеры после турнира UFC 249, прошедшего в ночь на 10 мая. Также в десятку лучших вошли Стипе Миочич, Даниэль Кормье, Исраель Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Александр Волкановски и Джастин Гэтжи.

31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Предыдущий поединок российского бойца состоялся 7 сентября, в котором он оказался сильнее американца Дастина Порье.

В понедельник Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова диагностирован коронавирус. Источник сообщил ТАСС, что Нурмагомедов-старший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).