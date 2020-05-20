СБР направил в Минспорт список спортсменов для включения в национальную сборную

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) направил в Министерство спорта РФ список спортсменов для включения в сборную страны. Об этом ТАСС в среду сообщил президент СБР Владимир Драчев.

"Вчера подготовили заключительный список спортсменов, уже отправили его в Минспорт. По количеству - столько же, как и в прошлом году, 24 мужские и 25 женских ставок. Сегодня дорабатываем списки тренеров", - сказал Драчев.

"В любом случае быстро организовать тренировочный процесс не получится, вся работа пока будет проходить на самоподготовке. У нас же контактный вид спорта, мы должны вместе выходить на стрельбище и так далее. Так что пока откроют базы, пока все пройдут УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС), все это займет время", - добавил собеседник агентства.