Баскетболист Мозгов может сыграть за сборную России в олимпийской квалификации

Олимпийские отборочные турниры по баскетболу пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля этого года, но были в четверг перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.

ТАСС, 21 мая. Центровой Тимофей Мозгов может сыграть за сборную России в олимпийской квалификации 2021 года. Об этом в эфире на официальной странице Российский федерации баскетбола в Instagram заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

"Наши основные игроки не молоды, они на год станут старше. Меня спрашивают про шансы Мозгова сыграть в олимпийской квалификации. Скажу так, шансы Мозгова сыграть в квалификации в следующем году выше, чем если бы она была сейчас. Он восстанавливается, есть возможность, что он вернется на площадку".

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с "Химками", с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.