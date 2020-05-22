Минимум людей, дезинфекция раздевалок и VAR. РФС рассказал о планах продолжения чемпионата

ТАСС, 22 мая. Российский футбольный союз (РФС) в четверг огласил ряд положений из регламента, по которому будет доигран чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Официально документ должен быть одобрен Роспотребнадзором на следующей неделе. Исполком РФС 15 мая принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ с 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь встреч. Последний тур запланирован на 22 июля, финал Кубка России - на 25 июля. В четверг министр спорта России Олег Матыцин поддержал решение исполкома РФС о возобновлении чемпионата. Однако регламент оставшихся матчей пока официально не принят Роспотребнадзором. Заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов сообщил, что он должен быть согласован на следующей неделе.

На эту тему Министерство спорта поддерживает решение исполкома РФС о возобновлении сезона РПЛ

В регламенте прописано, что стадион будет разделен на три зоны - внешнюю территорию, спортивную зону и трибуны. Внутри спортивной зоны будут находиться 35 человек - персонал, игроки, тренер, врач и так далее. Общее количество присутствующих составит около 100 человек. На стадионе будет находиться санитарный врач, представляющий Роспотребнадзор, он должен следить за проведением дезинфекции раздевалок. "Основной принцип - минимизация контакта между персоналом, организаторами матча и игроками команды. Дистанция должна составлять два метра. Если говорить о комментариях после матча, то репортер должен находиться на расстоянии, чтобы минимизировать риски. Никаких очень сложных мер в этой части предпринимать не планируем", - пояснил Митрофанов. Похожие меры, ограничивающие риск заражения, будут применены и к судьям. РФС планирует использовать в оставшейся части сезона систему видеоассистента рефери (VAR), при этом Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила обходиться без нее. Для минимизации рисков, по словам Митрофанова, РФС может отойти от правила, согласно которому судьи не могут работать на играх команд из своего региона. Например, московские арбитры смогут обслуживать матчи столичных клубов. РФС надеется на снятие ограничений до 1 июня 11 мая президент России Владимир Путин отменил режим нерабочих дней, действовавший с 30 марта. Решение о продлении или смягчении ограничений принимают главы каждого из регионов, мэр Москвы Сергей Собянин продлил их до 31 мая. Роспотребнадзор рекомендует применять регламент и после снятия ограничений региональными властями. В некоторых городах они уже сняты, как сообщил Митрофанов, разрешения на проведение тренировок на данный момент получили семь клубов РПЛ.

На эту тему РФС надеется, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в четверг заявил ТАСС, что в скором времени власти разрешат клубам РПЛ проводить тренировки на их базах. База "Локомотива" находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), "Динамо" - в Новогорске (микрорайон города Химки), ЦСКА проводит тренировки в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У "Спартака" есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области). Однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые тренируются в Москве. "У нас есть надежда, что основную массу ограничений снимут 1 июня, - отметил Митрофанов. - На собрании и исполкоме РФС говорили, что до конца мая мы должны понимать, в каком количестве регионов будут ограничения и где можно проводить тренировки. Говорить о том, что 31 мая проводить тренировки нельзя, а 1 июня можно, пока не приходится". Если до 1 июня все команды не смогут приступить к тренировкам, старт чемпионата будет перенесен на резервную дату (28 июня). Митрофанов отметил, что в случае серьезного запрета розыгрыш чемпионата может быть завершен досрочно. Ранее президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что при таком сценарии итоги подведут по последнему полностью завершенному туру.

На эту тему Новый сезон РПЛ планируется начать 2 или 5 августа

Следующий чемпионат лига планирует начать 2 или 5 августа. Если текущий розыгрыш турнира будет доигран по намеченному плану, то сезон-2020/21 стартует 2 августа. В случае изменений следующий чемпионат начнется 5 августа. Штрафов за факт заражения коронавирусом не будет На данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом среди футболистов РПЛ. Инфицированы перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, защитник казанского "Рубина" Константин Плиев и игрок обороны московского "Динамо" Роман Евгеньев. В среду нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов на своей странице в Instagram рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом в мае. Митрофанов подчеркнул, что РФС не получал никаких уведомлений от клуба о данной ситуации. "Почему клуб не говорил об этом, лучше спросить у руководства. Если футболист лежал в больнице, то учреждение точно уведомляло Роспотребнадзор. Просим клубы всегда сообщать данные, чтобы понять, возрастает ли число заболевших, нам важно это понимать", - сказал Митрофанов.