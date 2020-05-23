"Краснодар" объявил, что в клубе не выявлено случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 23 мая. Все тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала "Краснодара" дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. В среду нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.

"Перед началом подготовки к возобновлению сезона в Тинькофф-РПЛ футболисты, тренерский штаб и персонал "быков" прошли тестирование на COVID-19. 23 мая стало известно, что все тесты дали отрицательный результат. На данный момент в "Краснодаре" нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении клуба.

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева, нападающего "Урала" Павла Погребняка, форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника "Рубина" Константина Плиева и защитника "Динамо" Романа Евгеньева.

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко.