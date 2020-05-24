Дубов вышел вперед в матче 1/4 финала шахматного онлайн-турнира с Карякиным

ТАСС, 24 мая. Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил соотечественника Сергея Карякина в первом четвертьфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы. В трех первых партиях сильнее был Дубов. В другом матче дня встречались чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. В первых двух партиях победу одержал Карлсен, третья партия завершилась вничью.

Следующие матчи между Дубовым и Карякиным, а также между Карлсеном и Со пройдут 26 мая. Для выхода в следующую стадию требуется одержать победу в двух матчах.

В понедельник ответные матчи сыграют другие пары четвертьфиналистов: проигравший в первом матче армянин Левон Аронян сыграет с американцем Хикару Накамурой, китаец Юй Янъи постарается во второй раз обыграть соотечественника Дин Лижэня. В случае равного счета шахматисты проведут третий матч 27 мая.

В турнире стартовали 12 шахматистов. По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли россиянин Александр Грищук, иранец Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и китаец Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.