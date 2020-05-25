Сборная России по легкой атлетике проведет централизованные сборы в июле

ТАСС, 25 мая. Тренерский штаб сборной России по легкой атлетике принял решение возобновить централизованные сборы легкоатлетов в июле. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский, комментарий которого приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил ТАСС, что российские легкоатлеты планируют начать сборы в Новогорске и Сочи.

"Тренерский штаб принял решение начать централизованные тренировочные мероприятия в июле, - сказал Борзаковский. - В июне легкоатлеты будут тренироваться в регионах. На мой взгляд, именно такое решение сейчас для нас оптимально".

Борзаковский отметил, что решение далось непросто. "Были консультации с тренерами наших ведущих спортсменов, со старшими тренерами сборной, - добавил он. - Дело в том, что международный сезон начинается у нас коммерческими стартами в середине августа. Российский календарь пока на стадии обсуждения, но думаю, что чемпионат России мы проведем не раньше середины сентября. В рамках этих дат мы посчитали приемлемым и целесообразным начать централизованную подготовку в июле".

"Можно сказать, что мы перестраховываемся, но я не вижу острой необходимости в июньских сборах. Мы продолжим следить за эпидемиологической обстановкой, будем мониторить ситуацию", - заключил главный тренер сборной России.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.