Накамура вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 25 мая. Американский гроссмейстер Хикару Накамура победил Левона Ароняна из Армении в четвертьфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

В понедельник Накамура и Аронян провели четыре партии, в первой и последней сильнее был американский шахматист, две другие партии завершились вничью. В другом матче дня встречались китайские шахматисты Дин Лижэнь и Юй Янъи, в первой партии Дин Лижэнь обыграл своего соотечественника, в остальных партиях зафиксирована ничья.

Для выхода в следующую стадию требуется одержать победу в двух матчах. В субботу Накамура обыграл Ароняна на тай-брейке со счетом 3:2. Победа в понедельник позволила Накамуре выйти в полуфинал. В первом матче между китайскими шахматистами победу одержал Юй Янъи, решающий матч пройдет 27 мая.

Во вторник состоятся ответные матчи в других четвертьфинальных парах. Одержавший победу в первом матче россиянин Даниил Дубов сыграет с соотечественником Сергеем Карякиным, а американец Уэсли Со постарается сравнять счет в противостоянии с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В турнире стартовали 12 шахматистов. По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли россиянин Александр Грищук, иранец Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и китаец Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.