СМИ: Абдурахимов проведет поединок на турнире UFC 11 июля

ТАСС, 25 мая. Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов встретится с французом Сирилем Ганом 11 июля в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает портал MMA Junkie со ссылкой на источник.

Официально турнир еще не анонсирован, предполагается, что 11 июля состоится UFC 251. Место проведения также неизвестно. В мае UFC провел три турнира во Флориде, все они прошли без зрителей.

Изначально поединок Абдурахимова должен был пройти в рамках турнира UFC 249 9 мая, но не состоялся из-за проблем с легкими у французского спортсмена.

Также в рамках будущего турнира состоятся бои: Фрэнки Эдгар (США) - Педру Муньюс (Бразилия), Аманда Рибас (Бразилия) - Пейдж Ванзант (США).

На счету 38-летнего Абдурахимова, выступающего в тяжелой весовой категории, 20 побед и 5 поражений в ММА. Гану 30 лет, он одержал 6 побед, не потерпев ни одного поражения.