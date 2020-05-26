Роспотребнадзор рекомендовал минимизировать взаимодействие групп спортсменов на базах

ТАСС, 26 мая. Роспотребнадзор рекомендовал свести к минимуму активное взаимодействие групп спортсменов при работе на тренировочных базах. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Также в документе содержится рекомендация минимизировать время пребывания атлетов в раздевалках.

Работа по возобновлению тренировочного процесса на федеральных базах началась 25 мая. Первыми вернутся к работе базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" (Подмосковье), в июне - "Юг Спорт" (Сочи), "Ока" (Тульская область) и центр "Крымский" (Крым).