Сборная России по хафпайпу планирует начать централизованную подготовку в середине июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по фристайлу в дисциплине "хафпайп" планирует начать централизованную подготовку в середине июня, пока спортсмены поддерживают форму в домашних условиях. Об этом ТАСС во вторник рассказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "хафпайп" Петр Кордюк.

Во вторник стал известен состав российской сборной по хафпайпу на следующий сезон. В состав национальной команды включены Валерия Демидова, Александра Глазкова, Ярославна Мунтян, Роман Егоров и Федор Муралев.

"Ситуация с коронавирусом, конечно, повлияла на нашу подготовку. Ребята сейчас тренируются дома, кто-то уехал на дачу и занимается там, все оснащены пульсометрами, которые записывают показания и выполняемые нагрузки, мы все отслеживаем, в этом плане все в порядке. Плохо, что закрыты батутные центры, и, скорее всего, пропадет подготовка на летнем снегу. Летние сборы на снегу у нас были запланированы во Франции, но хорошие условия там только до середины июля, поэтому этот сбор, скорее всего, отменяется", - рассказал Кордюк.

"Дальше подготовка на снегу у нас была запланирована на конец октября, к этому моменту, думаю, мы будем полностью готовы выехать на этот сбор. С точки зрения полноценной подготовки это будет очень поздно для нас, но все в одинаковых условиях. Старт централизованной подготовки пока запланирован на середину июня, надеемся, что все получится. Спортсменам до этого нужно успеть пройти углубленное медицинское обследование, получить допуск от медиков", - отметил Кордюк.