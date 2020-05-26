Чемпионка России по велоспорту Гончарова подала иск к РУСАДА в CAS по ее дисквалификации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск российской велогонщицы Александры Гончаровой против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Гончарова в апреле была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 27-летней спортсменки отсчитывается от 9 сентября 2019 года.

"CAS недавно зарегистрировал судебный иск "Александра Гончарова против Российского антидопингового агентства". Процедура арбитража находится на ранней стадии", - ответили ТАСС в пресс-службе CAS.

Гончарова стала чемпионкой России по велоспорту на шоссе 2019 года в групповой гонке.