Эксперт: бразилец Альдо будет фаворитом в бою с Яном

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бразилец Жозе Альдо будет фаворитом в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Петра Яна. Такое мнение ТАСС высказал тренер бывшего обладателя титула Генри Сехудо Эрик Альбаррачин.

Российский боец Ян проведет бой с Альдо за титул чемпиона UFC

На эту тему

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Ян и Альдо оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел Сехудо.

"Альдо - неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулегкого веса, он и остается легендой", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что бой Ян - Альдо пройдет в июле на "Бойцовском острове".