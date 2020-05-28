Эксперт: бразилец Альдо будет фаворитом в бою с Яном

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бразилец Жозе Альдо будет фаворитом в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Петра Яна. Такое мнение ТАСС высказал тренер бывшего обладателя титула Генри Сехудо Эрик Альбаррачин.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Ян и Альдо оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел Сехудо.
"Альдо - неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулегкого веса, он и остается легендой", - сказал собеседник агентства.
Планируется, что бой Ян - Альдо пройдет в июле на "Бойцовском острове".