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ММА

Эксперт: бразилец Альдо будет фаворитом в бою с Яном

Планируется, что поединок пройдет в июле на "Бойцовском острове"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бразилец Жозе Альдо будет фаворитом в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Петра Яна. Такое мнение ТАСС высказал тренер бывшего обладателя титула Генри Сехудо Эрик Альбаррачин.

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Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Ян и Альдо оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел Сехудо.

"Альдо - неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулегкого веса, он и остается легендой", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что бой Ян - Альдо пройдет в июле на "Бойцовском острове".

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