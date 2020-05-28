Чернышенко: опыт РПЛ позволит как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь

В четверг РФС получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей РПЛ. На первоначальном этапе стадионы смогут принять число болельщиков, ограниченное 10% от их вместимости.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Опыт организации футбольных матчей Российской премьер-лигой (РПЛ) в нынешних условиях в дальнейшем можно масштабировать на другие соревнования. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводится в сообщении Российского футбольного союза (РФС), предоставленном ТАСС.

"Это прекрасная новость для тысяч футбольных болельщиков в России. За период ограничений получил серьезное развитие киберспорт, когда вместо реальных матчей зрители смотрели на экранах телевизоров баталии компьютерных игроков в футбол или хоккей, и это тоже хорошо. Но, конечно, и игроки, и болельщики соскучились по живым эмоциям матчей и шуму трибун. Скоро все это вернется", - сказал Чернышенко.

"Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы в дальнейшем масштабировать подобный комплекс мер на другие спортивные соревнования и как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь, при этом заботясь о здоровье спортсменов, рабочего персонала и болельщиков. Самое важное - эти меры позволят проводить матчи со зрителями, пусть и с минимальным количеством. Но это особая эмоциональная составляющая футбола - поддержка трибун для спортсменов", - добавил он.

Также вице-премьер отметил, что при согласовании проведения турнира были учтены все санитарно-эпидемиологические рекомендации, а также пожелания клубов: "Я благодарен всем, кто принимал участие в разработке санитарных норм при проведении тренировок и матчей. Мы учли все санитарно-эпидемиологические рекомендации, а также пожелания клубов, чтобы соблюсти сохранить здоровье команд, рабочего персонала. Уверен, что при их соблюдении матчи будут безопасны для всех".

Сезон в премьер-лиге из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.