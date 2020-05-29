Финал Кубка Англии по футболу планируется провести 1 августа

"Мы рады объявить предварительные даты матчей Кубка Англии по футболу, - заявил исполнительный директор FA Марк Буллингэм. - Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время".

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: "Лестер" - "Челси", "Ньюкасл" - "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал", "Норвич" - "Манчестер Юнайтед".

Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити". Наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский "Арсенал" (13).

Сезон чемпионата Англии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 17 июня. Такое решение было принято в ходе видеоконференции большинством клубов лиги. Сезон возобновится матчами "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". Отмечается, что возобновление сезона будет возможно только при условии соблюдения всех требований безопасности, все матчи будут проходить без зрителей.