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Финал Кубка Англии по футболу планируется провести 1 августа

Четвертьфинальные матчи должны пройти 27 и 28 июня, полуфиналы - 11 и 12 июля

ТАСС, 29 мая. Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала предварительное расписание оставшихся матчей розыгрыша национального кубка, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Планируется, что четвертьфинальные матчи пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы - 11 и 12 июля, финал - 1 августа.

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"Мы рады объявить предварительные даты матчей Кубка Англии по футболу, - заявил исполнительный директор FA Марк Буллингэм. - Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время".

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: "Лестер" - "Челси", "Ньюкасл" - "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал", "Норвич" - "Манчестер Юнайтед".

Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити". Наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский "Арсенал" (13).

Сезон чемпионата Англии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 17 июня. Такое решение было принято в ходе видеоконференции большинством клубов лиги. Сезон возобновится матчами "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". Отмечается, что возобновление сезона будет возможно только при условии соблюдения всех требований безопасности, все матчи будут проходить без зрителей.

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