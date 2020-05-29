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Лига чемпионов

УЕФА не принял решение по месту проведения финала Лиги чемпионов и формату турнира

Это будет сделано 17 июня

ТАСС, 29 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принимал решений по вопросу места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы организации, которое приводит агентство France Presse.

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Ранее сообщалось, что "Финал четырех" турнира будет перенесен из Стамбула, портал Sky Sport отмечал, что матчи могут пройти в Германии.

"Мы рассматриваем все варианты, касающиеся сроков и формата соревнований, в рабочей группе, в которую входят представители клубов, лиг и национальных ассоциаций. На данный момент не было принято никаких решений, решение примут 17 июня", - говорится в сообщении.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

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