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Шахматные турниры

Россиянин Дубов стал первым финалистом шахматного онлайн-турнира

В полуфинале он обыграл китайца Дин Лижэня
Даниил Дубов Евгений Епанчинцев/ТАСС
Описание
Даниил Дубов
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС, 29 мая. Российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл представителя Китая Дин Лижэня во втором полуфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge и вышел в финал соревнования. Турнир проводится в онлайн-режиме.

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Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы. В четверг Дубов обыграл китайского шахматиста со счетом 2,5:1,5, в пятницу россиянин одержал две победы, в третьей партии сыграл вничью и стал победителем в серии до двух побед.

В другом полуфинальном матче американец Хикару Накамура сравнял счет в серии с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Днем ранее Карлсен победил со счетом 3:0, в пятницу Накамура сумел одержать победу белыми фигурами и свести три партии к ничьей. Второй финалист определится в решающем матче 30 мая.

31 мая финалистам будет дан выходной день, 1 и 2 июня будут сыграны два матча финального противостояния. В случае ничьей заключительный матч состоится 3 июня.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.

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