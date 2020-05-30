Накамура обыграл Карлсена и сыграет с Дубовым в финале шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 30 мая. Американец Хикару Накамура обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge и вышел в финал соревнования, где встретится с российским гроссмейстером Даниилом Дубовым. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков.

В субботу Карлсен и Накамура провели третий матч полуфинального противостояния. После четырех партий счет был равным - 2:2, в дополнительной партии ("армагеддоне") победу черными фигурами одержал Накамура. В первом матче был сильнее Карлсен (3:0), во втором Накамура - 2,5:1,5.

Дубов вышел в финал в пятницу, обыграв по итогам двух матчей китайца Дин Лижэня. Матчи финала пройдут 1 и 2 июня. В случае ничьей решающий матч состоится 3 июня.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.