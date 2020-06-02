Матыцин: День физкультурника должен стать первым массовым мероприятием после пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. День физкультурника, который запланирован на 8 августа, должен стать первым в России массовым спортивным мероприятием после пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин: более 1000 спортсменов возобновят в июне подготовку на федеральных базах

"Министерство спорта планирует сделать первым после пандемии массовым мероприятием День физкультурника 8 августа", - сказал Матыцин.

По словам министра, на вторую половину 2020 года запланированы соревнования по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч", в котором должны принять участие 80 тыс. спортсменов разных возрастов.

"Важной для нас является реализация календаря российских спортивных соревнований - это Всероссийская универсиада, которая планируется к проведению в октябре, и Всероссийская спартакиада учащихся. Мы позволим самому массовому контингенту - учащимся, школьникам и студентам - также вернуться к привычной жизни", - подчеркнул Матыцин.