WADA заявило о непричастности к смене даты суда по делу о санкциях к российскому спорту

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о том, что не является причастным к изменению даты слушаний по делу о санкциях к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что слушания по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся с 2 по 5 ноября.

"WADA не определяет даты проведения слушаний в CAS. Этот вопрос целесообразнее адресовать CAS", - сообщили в организации.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.