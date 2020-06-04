СМИ: Сочи может принять две гонки "Формулы-1" в 2020 году

ТАСС, 4 июня. Сочи рассматривается в качестве места проведения двух гонок чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне 2020 года. Об этом сообщает немецкое издание Auto motor und sport.

Во вторник был опубликован календарь первых восьми этапов сезона "Формулы-1" 2020 года, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Согласно календарю, по две гонки пройдут в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля) и британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа). Также этапы точно пройдут в Будапеште (17-19 июля), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).