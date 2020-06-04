СМИ: Сочи может принять две гонки "Формулы-1" в 2020 году

ТАСС, 4 июня. Сочи рассматривается в качестве места проведения двух гонок чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне 2020 года. Об этом сообщает немецкое издание Auto motor und sport.
Во вторник был опубликован календарь первых восьми этапов сезона "Формулы-1" 2020 года, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Согласно календарю, по две гонки пройдут в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля) и британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа). Также этапы точно пройдут в Будапеште (17-19 июля), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября).
Руководство "Формулы-1" планирует еще одну спаренную гонку в одном из европейских городов, в качестве основных кандидатов рассматриваются германский Хоккенхайм, а также итальянские Имола и Муджелло. Также изучается вариант проведения двух гонок в Сочи из-за несогласия ряда азиатских стран провести свои этапы осенью. Не исключено, что две гонки примет Бахрейн. При этом руководство "Формулы-1" исключает проведение двух гонок без зрителей.
Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи, где он неизменно проводится с 2014 года. Ранее было отменено четыре этапа: в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде.