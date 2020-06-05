Матыцин: взаимодействие Минспорта РФ с федерациями в сфере борьбы с допингом нужно усилить

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взаимодействие Министерства спорта РФ с федерациями в сфере борьбы с допингом необходимо усилить. Об этом на заседании коллегии Минспорта РФ сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"Предельно важно с первых лет занятий прививать детям культуру нулевой терпимости к допингу, - сказал Матыцин. - Программа противодействия применению допинга и защита интересов чистых спортсменов были и остаются одними из главных приоритетов в деятельности Минспорта РФ, включая образовательный и административный аспекты. Важно усилить взаимодействие с федерациями, регионами, Федеральным медико-биологическим агентством по реализации данной программы".

"Отдельным направлением работы Минспорта РФ в 2020 году станет деятельность в рамках президиума седьмой конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, куда впервые за долгое время в статусе заместителя председателя избран представитель Российской Федерации, - добавил он. - В целях подготовки консолидированных предложений по вопросам международной антидопинговой повестки в министерстве функционирует межведомственная рабочая группа".