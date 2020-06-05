Морозов: переход Брагина на новый уровень в сборной России не станет для него проблемой

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею не должно стать проблемой для Валерия Брагина, переходящего на новый уровень. Об этом ТАСС рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

В пятницу Федерация хоккея России объявила о назначении Брагина на пост главного тренера сборной России.

"Валерий Николаевич Брагин уже целое десятилетие является символом молодежного хоккея. Уверен, что для него не станет проблемой переход на новый уровень, а к успехам в молодежной сборной он сможет добавить победы на уровне взрослой сборной, - сказал Морозов. - Валерий Николаевич имеет колоссальный опыт работы с молодыми хоккеистами. За время работы в молодежной сборной он зарекомендовал себя как специалист, умеющий находить таланты и добиваться результата."

"Отрадно, что Брагин всегда обращал внимание на ребят, выступающих в Молодежной хоккейной лиге, и давал им возможность проявить себя на уровне сборной. Для некоторых из них выступление в его командах стало трамплином во взрослый, профессиональный хоккей", - добавил он.