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Сборные по хоккею

Морозов: переход Брагина на новый уровень в сборной России не станет для него проблемой

Президент Континентальной хоккейной лиги назвал Брагина символом молодежного хоккея
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Назначение на пост главного тренера сборной России по хоккею не должно стать проблемой для Валерия Брагина, переходящего на новый уровень. Об этом ТАСС рассказал президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

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В пятницу Федерация хоккея России объявила о назначении Брагина на пост главного тренера сборной России.

"Валерий Николаевич Брагин уже целое десятилетие является символом молодежного хоккея. Уверен, что для него не станет проблемой переход на новый уровень, а к успехам в молодежной сборной он сможет добавить победы на уровне взрослой сборной, - сказал Морозов. - Валерий Николаевич имеет колоссальный опыт работы с молодыми хоккеистами. За время работы в молодежной сборной он зарекомендовал себя как специалист, умеющий находить таланты и добиваться результата."

"Отрадно, что Брагин всегда обращал внимание на ребят, выступающих в Молодежной хоккейной лиге, и давал им возможность проявить себя на уровне сборной. Для некоторых из них выступление в его командах стало трамплином во взрослый, профессиональный хоккей", - добавил он.

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