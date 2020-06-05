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Футбол в России

ФК "Сочи" обсудит с властями региона возможность присутствия зрителей на игре с "Ростовом"

Матч чемпионата России запланирован на 19 июня в Сочи

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Сочи" на следующей неделе обсудит с властями региона вопрос по проведению матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" в присутствии зрителей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

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Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, с 21 июня разрешено проведение спортивных соревнований по командным видам спорта с участием не более 10% зрителей от вместимости стадиона. "Сочи" примет на своем поле "Ростов" 19 июня.

"На следующей неделе мы будем обсуждать с местными властями возможность проведения нашего матча с 10-процентной посещаемостью", - сказал Рубашко.

На общем собрании Российской премьер-лиги был рассмотрен и принят за основу регламент, согласно которому зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей.

"Сочи" после 22 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.

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