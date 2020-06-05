Брагин идет на повышение. Тренер принял главную хоккейную сборную после 8 лет в молодежке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею, главным тренером молодежной сборной (игроки не старше 20 лет) назначен Игорь Ларионов, который с прошлого года был помощником Брагина. Контракты со специалистами рассчитаны до Олимпиады 2022 года.

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За последние годы российские болельщики уже привыкли к частой смене главных тренеров хоккейной сборной. После того, как полный олимпийский цикл отработал Олег Знарок, завоевав в Пхёнчхане олимпийское золото, национальную команду возглавил уже третий специалист. Однако нынешняя рокировка - случай беспрецедентный. Илья Воробьев, сменивший Знарка, дважды подряд показал неудовлетворительный результат на чемпионатах мира. Но если в 2018 году, когда в составе команды практически не было звездных игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылет в четвертьфинале от канадцев тренеру простили, то после мирового первенства в Словакии, где россияне во главе с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным заняли лишь третье место, Воробьев был отправлен в отставку. Место главного тренера занял его помощник Алексей Кудашов. Причины изменений Ситуация со сменой Кудашова на Брагина получилась неординарной. 48-летний специалист не провел со сборной России ни одного крупного турнира, так как чемпионат мира в Швейцарии был отменен из-за коронавируса. После этого сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) планирует продлить соглашение с Кудашовым.

Однако на видеоконференции в пятницу первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг сообщил, что Кудашов сам попросил руководство освободить его от должности главного тренера. "Мы смотрим в комплексе на процесс и результат, здесь вопрос больше к времени. Так как работа требует времени 24 часа в сутки, по семейным причинам Алексей Николаевич обратился к нам и попросил, чтобы мы работали с ним в качестве консультанта. Конечно, мы тоже смотрим на результаты, поэтому это обоюдное решение, здесь нет одной причины", - пояснил журналистам Роман Ротенберг. Начиная со Знарка, каждый тренер сборной России совмещал работу в национальной команде и СКА, вице-президентом которого является Ротенберг. То же самое предстоит и Валерию Брагину. Поэтому результаты специалистов в клубе также влияют на решение руководства. Президент ФХР Владислав Третьяк в качестве причин замены Кудашова назвал неудачу на чемпионате мира 2019 года, где он был ассистентом главного, и результаты СКА, который не доиграл сезон. "Главной задачей на чемпионате мира прошлого года при таком составе было первое место, но, к сожалению, заняли только третье. СКА тоже ставил задачу занять первое место, но этого не произошло, - отметил Третьяк. - Кудашовым была проведена отличная работа, но она не была выполнена до конца, поэтому ФХР приняла такое решение". Президент ФХР считает, что совмещение должностей в сборной и клубе идет на пользу. "У нас были и освобожденные тренеры, и те, которые совмещали. Большинство результатов добились тогда, когда тренеры совмещали работу", - сказал Третьяк. Петербургская команда неудачно провела первую половину регулярного чемпионата, а сборная России в экспериментальном составе провалила первый этап Евротура, набрав в трех матчах 2 очка, и не сумела победить на домашнем Кубке Первого канала, уступив первое место шведам. После яркой игры сборной России на молодежном чемпионате мира Ротенберг привлек Брагина в качестве помощника Кудашова, и СКА завершил регулярный чемпионат 12 победами подряд, отстав от победителя ЦСКА на 1 очко. В плей-офф армейцы с берегов Невы в первом раунде в четырех матчах обыграли "Витязь", после чего чемпионат был досрочно завершен из-за пандемии. Брагин мало работал со взрослыми Главные заслуги Валерия Брагина относятся к периоду его работы с молодежной сборной России, на чемпионатах мира он выиграл золото (2011), четырежды брал серебро (2012, 2015, 2016 и 2020), дважды - бронзу (2017, 2019) и всего один раз возвращался домой без медалей (2018). А вот главным тренером во взрослой команде специалист не работал довольно давно. Последний раз Брагин возглавлял команду КХЛ с мая по декабрь 2012 года, в тот локаутный год он тренировал ЦСКА, где произошли большие перемены - генеральным менеджером стал Сергей Федоров, был создан наблюдательный совет, председателем которого стал Игорь Сечин. В сезоне-2003/04 Брагина уволили из "Химика" уже в конце сентября, затем были полтора сезона в "Спартаке".

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"Я бы не сказал, что у меня был негативный опыт с клубами. В последние два месяца, которые я работал в СКА и сборной, я уже окунулся в эту атмосферу. В СКА много кандидатов в сборную, та работа, которая будет проводиться в клубе, будет переноситься и в сборную. Игровые нюансы в игре тренером должны постоянно нарабатываться, клубный опыт должен переноситься в сборную", - отметил Брагин. На данный момент Брагин кажется самым очевидным кандидатом на пост главного тренера сборной России, однако еще полгода назад ситуация была иной. В конце ноября из молодежной сборной уволили его давнего помощника Юрия Бабенко, казалось, что и судьба главного тренера предопределена. Молодежный чемпионат мира 2020 года в корне изменил позиции Брагина. Российские хоккеисты показывали яркую игру, и, несмотря на поражение от канадцев в финале (3:4), руководством федерации выступление было расценено как успешное. Последним тренером, приходившим в сборную России из молодежки, был Владимир Плющев. После золота молодежного чемпионата мира в 2002 году он возглавил национальную команду и после мирового первенства 2003 года был уволен. Российские хоккеисты заняли седьмое место. Однако в новейшей истории хоккея есть примеры удачных переходов из молодежной сборной в главную. Швед Рикард Грёнборг долгое время работал с молодежной сборной, после чего выиграл два чемпионата мира (2017, 2018) с главной командой. Большое преимущество Брагина заключается в том, что практически все российские звезды проходили через его руки в молодежной сборной. В разные годы за нее выступали Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов. Для игроков Брагин является большим авторитетом. В то же время хоккеисты хорошо знакомы с тренером, что, безусловно, сыграет на руку при формировании команды на крупнейшие турниры. "С Брагиным мы работаем давно, это уважаемый, добросовестный, порядочный человек, хороший воспитатель. Через его руки прошли ряд талантливых хоккеистов, которые сейчас являются лидерами команд КХЛ и НХЛ. Мы уверены, что у нас все получится", - сказал Третьяк. Курс на Олимпиаду Главная задача, поставленная перед Брагиным, - победа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. С учетом того, что следующий сезон НХЛ начнется позже запланированного, регулярный чемпионат вряд ли завершится до чемпионата мира. В таком случае Брагину придется рассчитывать исключительно на представителей КХЛ. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде также остается под большим вопросов, новому главному тренеру это может даже помочь.

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У Брагина будет два года на подготовку к главному старту четырехлетия. Вполне вероятно, что с его приходом в сборной России появятся больше знакомых ему игроков по молодежной сборной. "Надеемся в ближайшем будущем увидеть в сборной еще целую плеяду молодых игроков, которые уже знакомы с требованиями наших тренеров. Мы собираем эту конструкцию, чтобы победить на Олимпиаде, это наша главная задача", - отметил Ротенберг. "Валерий Николаевич Брагин уже целое десятилетие является символом молодежного хоккея. Уверен, что для него не станет проблемой переход на новый уровень, а к успехам в молодежной сборной он сможет добавить победы на уровне взрослой сборной. Валерий Николаевич имеет колоссальный опыт работы с молодыми хоккеистами. За время работы в молодежной сборной он зарекомендовал себя как специалист, умеющий находить таланты и добиваться результата", - сказал ТАСС президент КХЛ двукратный чемпион мира Алексей Морозов. Из-за изменений в календаре наверняка изменится и подготовка сборной России к чемпионату мира. В последние годы, если не считать олимпийский сезон, на этапах Евротура получали возможность проявить себя хоккеисты, имеющие небольшой опыт выступлений на международном уровне. Сейчас же Брагину имеет смысл наигрывать костяк команды для чемпионата мира и последующей Олимпиады с первых турниров. "Наверняка игроков из Национальной хоккейной лиги на чемпионате мира не будет, поэтому предстоит очень серьезная работа. Я думаю, что на первом и втором этапах Евротура мы будем определяться с составом, а уже на последних двух будем наигрывать состав, который будет готовиться к чемпионату мира. Чтобы хорошо подготовить команду, нужно два-три турнира пройти с составом, понять все нюансы и наиграть сочетания", - сказал Брагин. В тренерский штаб национальной команды вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист). Ротенберг сообщил, что к чемпионату мира в тренерский штаб может войти и Ларионов. "Не исключаем, что Ларионов присоединится к нашему штабу на чемпионате мира в Минске. Мы рассмотрим разные варианты. На Евротурах по понятным причинам Игорь Николаевич участвовать не может", - сказал Ротенберг. Ларионов продолжит дело Брагина Молодежная сборная России в последние десять лет справедливо ассоциировалась с именем Брагина. В прошлом году его помощником стал Ларионов. Неожиданно для многих у тренеров сложился хороший тандем, где они дополняли друг друга. Однако это единственный опыт работы Ларионова в качестве тренера, а главным он не работал вовсе.