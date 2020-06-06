Сборная России по тхэквондо планирует заехать на тренировочный сбор в Кисловодск 14 июня

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо планирует возобновить подготовку к сезону на федеральной базе "Юг-Спорт" в Кисловодске 14 июня. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Вадим Иванов.

"Мы планируем начать сбор в Кисловодске 14 июня, - сказал Иванов. - Все документы нами подготовлены и отправлены, теперь ждем решения. Есть определенные сложности у ряда спортсменов, которым нужно пройти углубленное медицинское обследование. Прорабатывается вопрос, чтобы они могли пройти его в Москве сразу по окончании сбора".

"На сборе будут готовиться два состава - 32 человека. В Кисловодск приедут те, кто должен был выступить на мартовском чемпионате Европы, и второй состав", - добавил главный тренер.

Чемпионат Европы по тхэквондо должен был пройти в Хорватии с 7 по 10 мая, но в марте он был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.