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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по тхэквондо планирует заехать на тренировочный сбор в Кисловодск 14 июня

К сезону будут готовиться 32 человека

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо планирует возобновить подготовку к сезону на федеральной базе "Юг-Спорт" в Кисловодске 14 июня. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Вадим Иванов.

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"Мы планируем начать сбор в Кисловодске 14 июня, - сказал Иванов. - Все документы нами подготовлены и отправлены, теперь ждем решения. Есть определенные сложности у ряда спортсменов, которым нужно пройти углубленное медицинское обследование. Прорабатывается вопрос, чтобы они могли пройти его в Москве сразу по окончании сбора".

"На сборе будут готовиться два состава - 32 человека. В Кисловодск приедут те, кто должен был выступить на мартовском чемпионате Европы, и второй состав", - добавил главный тренер.

Чемпионат Европы по тхэквондо должен был пройти в Хорватии с 7 по 10 мая, но в марте он был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Летние олимпийские виды спорта
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