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Фазель: Ларионов имеет перспективы быть главным тренером национальной команды

В пятницу стало известно, что 59-летний Ларионов возглавил молодежную сборную России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов имеет хорошие перспективы для того, чтобы в будущем возглавить национальную команду. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Федерация хоккея России в пятницу объявила о назначении 59-летнего Ларионова на этот пост. Ранее Ларионов входил в тренерский штаб Валерия Брагина в молодежной сборной России на чемпионате мира 2020 года, на котором россияне выиграли серебряные медали.

"Почему нет, - сказал Фазель на вопрос, может ли Ларионов в будущем возглавить национальную сборную. - Не в первый раз большие чемпионы возглавляют национальные команды. Слава Быков и Слава Фетисов, выступавшие в советской команде, работали потом во взрослой сборной".

По словам Фазеля, Ларионова он знает со времени, когда тому было 20 лет. "Он мой друг, у него другой подход к молодым игрокам, но он был одним из лучших хоккеистов мира, стоит учесть его огромный опыт. Думаю, что он может проделать хорошую работу, и с нетерпением жду, что он может сделать с молодежной сборной, так как для него это большой вызов. Игорь - очень умный специалист, но для его нынешней работы нужно немного удачи", - отметил Фазель.

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