ВФЛА отправила официальные письма 18 легкоатлетам, желающим получить нейтральный статус

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с середины мая отправила официальные письма 18 легкоатлетам, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

"Всего от ВФЛА получили официальные письма 18 спортсменов. Марии Ласицкене, Анжелике Сидоровой и Сергею Шубенкову они были направлены еще в мае, остальные 15 человек получили их сегодня. Подготовка писем для остальных легкоатлетов - в работе. В общей сложности запрос в ВФЛА на получение писем от федерации на сегодняшний день направили 27 легкоатлетов", - сказала Юхарева.

В список из 15 человек вошли Алексей Худяков, Елизавета Бондаренко, Юрий Чечун, Алексей Федоров, Аксана Гатауллина, Илья Иванюк, Константин Холмогоров, Александр Комаров, Полина Лукьяненкова, Полина Миллер, Илья Мудров, Ольга Муллина, Елена Соколова, Анна Тропина и Александра Ярышкина.