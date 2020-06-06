ВФЛА отправила официальные письма 18 легкоатлетам, желающим получить нейтральный статус

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с середины мая отправила официальные письма 18 легкоатлетам, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.
Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.
"Всего от ВФЛА получили официальные письма 18 спортсменов. Марии Ласицкене, Анжелике Сидоровой и Сергею Шубенкову они были направлены еще в мае, остальные 15 человек получили их сегодня. Подготовка писем для остальных легкоатлетов - в работе. В общей сложности запрос в ВФЛА на получение писем от федерации на сегодняшний день направили 27 легкоатлетов", - сказала Юхарева.
В список из 15 человек вошли Алексей Худяков, Елизавета Бондаренко, Юрий Чечун, Алексей Федоров, Аксана Гатауллина, Илья Иванюк, Константин Холмогоров, Александр Комаров, Полина Лукьяненкова, Полина Миллер, Илья Мудров, Ольга Муллина, Елена Соколова, Анна Тропина и Александра Ярышкина.
Чемпионки мира 2019 года Ласицкене (прыжки в высоту) и Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), получившие все необходимые документы от РУСАДА и ВФЛА, в середине мая отправили заявки на нейтральный статус в World Athletics.
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.