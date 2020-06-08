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Призер ОИ-2012 в прыжках в длину Соколова отправила заявку на нейтральный статус

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елена Соколова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

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Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

"Сегодня я отправила заявку в World Athletics, приложив к ней все необходимые документы", - сказала Соколова.

Как сообщал ранее ТАСС, заявки на нейтральный статус уже отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряный призер Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), обладатель бронзовой медали Илья Иванюк (прыжки в высоту), а также Полина Миллер (бег на 400 метров), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Алексей Федоров (тройной прыжок).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

В 2019 году Соколова выиграла золото Европейских игр в личном турнире. Соревнования проходили в Минске.

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