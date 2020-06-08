Призер ОИ-2012 в прыжках в длину Соколова отправила заявку на нейтральный статус

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елена Соколова отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

"Сегодня я отправила заявку в World Athletics, приложив к ней все необходимые документы", - сказала Соколова.

Как сообщал ранее ТАСС, заявки на нейтральный статус уже отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряный призер Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), обладатель бронзовой медали Илья Иванюк (прыжки в высоту), а также Полина Миллер (бег на 400 метров), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Алексей Федоров (тройной прыжок).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

В 2019 году Соколова выиграла золото Европейских игр в личном турнире. Соревнования проходили в Минске.