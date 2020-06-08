Дубровский: рассчитывать на снисходительность в допинговом деле Кустовой не приходилось

21-летняя Кустова была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, что привело к пропуску трех внесоревновательных тестов в течение 12 месяцев. Срок дисквалификации отсчитывается с 27 ноября 2019 года.

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России понимала, что Александре Кустовой будет сложно избежать наказания за систематический пропуск внесоревновательного тестирования. Об этом ТАСС заявил глава федерации Дмитрий Дубровский.

"Еще в августе, когда все это случилось, мы понимали, что добиться снисхождения шансов практически нет, учитывая последние тенденции во всем мировом антидопинге. Мы понимали, что эта, мягко говоря, неосмотрительность Саши может дорого ей обернуться. Дисквалификация закончится весной 2021 года, по этой причине она пропустит предстоящий чемпионат мира в Оберстдорфе", - сказал Дубровский.

"Безусловно, мы расстроены. Своей недисциплинированностью и неосмотрительностью Саша сама себя наказала. Это лишний раз показывает, насколько серьезные требования предъявляет спортсменам спорта высших достижений система АДАМС, которая требует от спортсменов указывать свое местоположение. Это будет лишний пример другим спортсменам", - добавил он.

Дубровский отметил, что федерация также не снимает с себя ответственности за случившееся. "Эти вопросы сейчас выведены на самый высокий уровень контроля", - подчеркнул он.

На чемпионате России 2015 года Кустова заняла третье место. Также в ее активе серебряная медаль командных соревнований чемпионата мира среди юниоров 2018 года.