ФК "Рубин" проведет ближайший домашний матч со зрителями

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Татарстан готов к проведению матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с учетом необходимых ограничений из-за пандемии коронавируса. Первый матч с участием зрителей на "Ак Барс Арене" "Рубин" сыграет 27 июня, сообщил в четверг ТАСС министр спорта региона Владимир Леонов.

"Урал" согласует с властями проведение матча с "Рубином" при зрителях на следующей неделе

"Да, буквально вчера прошло большое совещание под председательством министра спорта РФ Олега Васильевича Матыцина, были представители РПЛ, РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС), все регионы. Все в порядке, есть регламент, понимание есть со стороны всех служб, в том числе были представители МВД. С определенными ограничениями будут проводится матчи", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли республика к проведению матчей.

"20-го у нас [встреча] на выезде, а 27-го в Казани первый матч [дома] с "Локомотивом" мы играем", - уточнил Леонов.

В первом матче после перерыва "Рубин" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 20 июня, в матче 24-го тура "Рубин" примет "Локомотив" 27 июня. В турнирной таблице после 22 туров "Рубин" располагается на 14-м месте, набрав 23 очка. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет одно очко.

Во вторник исполком РФС утвердил регламент и календарь оставшихся туров чемпионата, прерванного из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.