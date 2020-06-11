СМИ: Единая лига ВТБ получит три места в следующем розыгрыше Еврокубка

ТАСС, 11 июня. Три клуба Единой лиги ВТБ смогут принять участие в баскетбольном Еврокубке в следующем сезоне. Об этом сообщает портал Eurohoops .

В сезоне-2020/21 в Еврокубке смогут участвовать по три клуба из Испании, Адриатической лиги и Единой лиги ВТБ. По два места получат клубы из Франции, Германии, Италии и Турции, еще по одной путевке получат команды из Греции, Литвы, Польши, а также один представитель Бельгии, Израиля или Нидерландов. Еще три места будут распределены с помощью специальных приглашений (wild card).

Заявки на участие в турнире уже подали 32 команды из 16 стран. Окончательный состав участников Еврокубка будет объявлен 15 июня. В связи с тем, что сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, четвертьфиналисты прерванного турнира гарантировано получат места в новом розыгрыше.

Еврокубок считается вторым по силе клубным европейским турниром после Евролиги. В прошедшем сезоне в нем участвовали два клуба из Единой лиги ВТБ - УНИКС и "Локомотив-Кубань". УНИКС дошел до четвертьфинала, где должен был сыграть с сербским "Партизаном", а "Локомотив-Кубань" не сумел пробиться в топ-16.

Сезон Евролиги также был прерван по причине пандемии коронавируса, в завершившемся регулярном чемпионате выступали три российских клуба - ЦСКА, "Химки" и "Зенит". Ранее источник сообщил ТАСС, что Россия сохранит три места в Евролиге на следующий сезон.