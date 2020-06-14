Худяков: футболисты "Тамбова" получили хорошие нагрузки в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Тамбова" получили хорошие нагрузки в товарищеском матче с "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

"Локомотив" в матче в Черкизове победил "Тамбов" со счетом 1:0, игра проходила в закрытом режиме.

"Результат для нас нормальный. Главное, что ребята получили хорошие нагрузки, в Москву мы поехали, чтобы поддержать игровой ритм, - сказал Худяков. - Конечно, столько времени без футбола прошло, но переусердствовать нельзя было. Хороший соперник, хорошая нагрузка, и, главное, что обошлось без травм".

Для "Локомотива" этот матч стал первым под руководством нового главного тренера Марко Николича. Сербский специалист и два его помощника прибыли в Россию в конце мая и находились на карантине, а к команде присоединились в субботу.

"Не думаю, что за такое короткое время можно что-то такое перестроить в игре "Локомотива". Какие-то коррективы были, но мы особо ничего не заметили", - отметил Худяков.

"Локомотив" проведет первый матч после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги 21 июня дома с "Оренбургом", а "Тамбов" в этот же день в гостях - с "Уфой".