"Реал" обыграл "Эйбар" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 14 июня. "Реал" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра прошла на втором стадионе "Реала" "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции.
В составе победителей забитыми мячами отметились Тони Кроос (4-я минута), Серхио Рамос (30) и Марсело (37), у проигравших отличился Педро Бигас (60). Для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана эта игра стала 200-й в качестве наставника команды, он стал третьим тренером, достигшим этой отметки, после Мигеля Муньоса (605 матчей) и Висенте дель Боске (246).
Рамос забил 67-й гол в чемпионатах Испании, он делит первое место среди лучших бомбардиров-защитников лиги вместе с Рональдом Куманом, выступавшим за "Барселону".
В турнирной таблице "Реал" идет на втором месте. набрав 59 очков и отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка, "Эйбар" располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре мадридский клуб дома сыграет с "Валенсией" 18 июня, "Эйбар" днем ранее примет "Атлетик".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|28
|19
|4
|5
|67-31
|61
|2
|Реал
|28
|17
|8
|3
|52-20
|59
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|28
|11
|13
|4
|32-22
|46
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Вильярреал
|28
|12
|5
|11
|45-38
|41
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|28
|9
|11
|8
|30-24
|38
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Вальядолид
|28
|7
|11
|10
|25-34
|32
|15
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|16
|Эйбар
|28
|7
|6
|15
|28-44
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|28
|7
|4
|17
|28-48
|25
|19
|Леганес
|28
|5
|8
|15
|22-41
|23
|20
|Эспаньол
|28
|5
|8
|15
|25-46
|23