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Футбол в Испании

"Реал" обыграл "Эйбар" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Футболисты "Реала" EPA-EFE/Kiko Huesca
Описание
Футболисты "Реала"
© EPA-EFE/Kiko Huesca

ТАСС, 14 июня. "Реал" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра прошла на втором стадионе "Реала" "Альфредо Ди Стефано", так как домашняя арена "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Тони Кроос (4-я минута), Серхио Рамос (30) и Марсело (37), у проигравших отличился Педро Бигас (60). Для главного тренера "Реала" Зинедина Зидана эта игра стала 200-й в качестве наставника команды, он стал третьим тренером, достигшим этой отметки, после Мигеля Муньоса (605 матчей) и Висенте дель Боске (246).

Рамос забил 67-й гол в чемпионатах Испании, он делит первое место среди лучших бомбардиров-защитников лиги вместе с Рональдом Куманом, выступавшим за "Барселону".

В турнирной таблице "Реал" идет на втором месте. набрав 59 очков и отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка, "Эйбар" располагается на 16-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре мадридский клуб дома сыграет с "Валенсией" 18 июня, "Эйбар" днем ранее примет "Атлетик".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона28194567-3161
2Реал28178352-2059
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико281113432-2246
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао28911830-2438
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар28761528-4427
17Сельта285111222-3526
18Мальорка28741728-4825
19Леганес28581522-4123
20Эспаньол28581525-4623

 

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