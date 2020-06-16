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Единая лига ВТБ

Иванов: Единая лига ВТБ требует от клубов железобетонные банковские гарантии бюджета

Ранее президент лиги Сергей Кущенко рассказал ТАСС, что все 13 клубов-участников отправили в директорат турнира необходимые гарантии
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ требует от всех клубов-участников железобетонные банковские гарантии бюджета, пандемия коронавируса планку требований не понизила. Об этом ТАСС заявил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В понедельник президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал ТАСС, что все 13 клубов-участников отправили в директорат турнира необходимые гарантии.

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"Мы получили банковские гарантии от всех клубов, - сказал Иванов. - С точки зрения допуска к соревнованиям нас интересуют две основные вещи: наличие зала, соответствующего современным критериям как по зрителям, так и с точки зрения телевизионного показа; и банковские гарантии. Не обещания губернаторов, нет, нужны железобетонные банковские гарантии бюджета клуба. Если они есть - все нормально".

"Пандемия не заставила нас понизить планку требований к клубам. Уверен, что эпидемия имеет свой конец, и если не будет второй волны, то к сентябрю она спадет. Конечно, я второй волны не ожидаю, но не могу исключать ее появления", - добавил Иванов.

Единая лига ВТБ объединяет клубы из России и Восточной Европы. Российская федерация баскетбола делегировала лиге права на проведение чемпионата страны. Помимо российских клубов, в турнире участвуют команды из Казахстана, Белоруссии, Польши и Эстонии.

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