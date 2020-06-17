Сергей Иванов: Лига ВТБ будет продолжать обязывать российские клубы открывать бюджеты

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Единая лига ВТБ будет продолжать обязывать российские баскетбольные клубы, которые участвуют в турнире, открывать бюджеты. Об этом ТАСС рассказал почетный президент лиги Сергей Иванов.

В понедельник директорат Единой лиги ВТБ получил необходимые гарантии, в том числе банковские, от всех участников. В данный момент лига их проверяет. В сезоне-2020/21 должны сыграть 13 команд.

"Будем продолжать открывать бюджеты - это must", - сказал Иванов.

Иванов рассказал о планах Единой лиги ВТБ начать новый сезон раньше привычного срока. "Как сказал [Сергей] Кущенко (президент Единой лиги ВТБ - прим. ТАСС), мы хотим начать раньше сезон, где-то в середине сентября, но для этого нужно согласие всех клубов, - сказал Иванов. - В середине июля мы проведем совет лиги, и если все проголосуют за, то мы начнем сезон раньше. Если хоть кто-то будет против - раньше не начнем".

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион не будет определен.