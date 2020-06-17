Александр Емельяненко не будет проводить боев до поединка с Исмаиловым

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не будет проводить поединков до боя с Магомедом Исмаиловым. Об этом журналистам заявил президент Absolute championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко.

Бой должен был пройти весной, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позднее было объявлено, что бой планируется провести в Москве 24 июля.

"Я не общался с Емельяненко, но наш вице-президент Асланбек Бадаев проговаривал с Александром этот вопрос, - сказал Яценко. - Насколько я понимаю, договорились, что Александр не будет проводить боев до поединка с Исмаиловым".